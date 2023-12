Pour lutter contre certaines maladies, notamment le paludisme et la diarrhée, la mairie de Ziguinchor en collaboration avec les services d’hygiène a démarré une opération de saupoudrage sur l’ensemble de la commune.

Selon l’adjointe au maire chargée de l’hygiène publique et de l’assainissement, Diénaba Fofana, cette campagne a démarré mardi vers 00 h. Elle soutient que ce saupoudrage vient à son heure, avec une prolifération d’insectes en cette fin d’hivernage. Car elle va permettre de réduire les moustiques dans la ville et autres insectes nuisibles à la santé de la population.

Sur la même lancée, l’adjudant-major Alassane Diedhiou, rapporte Seneweb, a révélé qu’ « au niveau des hôpitaux, présentement, la majeure partie des consultations, c’est surtout le paludisme et les maladies diarrhéiques. Et on fait une lutte de ces vecteurs. Nous allons éliminer les porteurs de germes qui vont donner des maladies aux personnes. Et le moment est bien choisi pour le faire ».

Selon la même source, le chef du service d’hygiène fait savoir qu’au niveau de la ville de Ziguinchor, « cette année, il y a un problème de vidange des eaux usées. Ce qui fait que jusqu’à présent, il y a de l’eau stagnante dans différents quartiers, dont Goumel, Santhiaba, Kandé et Escale (centre-ville). De plus, les arbres aussi ont été visés durant toute l’opération nocturne. »