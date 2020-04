L’UEMOA menacée par une récession économique

La récession économique pourrait survenir dans les pays de l’UEMOA si la pandémie du Covid-19 persiste jusqu’à la fin de l’année 2020. Du moins c’est ce qu’a affirmé le président ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union.

« Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu’à la fin de l’année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait, de façon significative, la capacité de nos Etats à lutter contre la pauvreté et le terrorisme », a-t-il déclaré ce lundi 27 avril, en marge d’une session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA.

A l’en croire, la pandémie va avoir un « impact direct négatif » sur la croissance-économique de l’UEMOA, mais aussi sur la finances publiques des pays en 2020.

»Il ressort, par exemple, que le taux de croissance moyen, en 2020, dans notre Union, ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de quatre points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6% », rapporte APS.