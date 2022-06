L’UE va imposer un chargeur unique pour smartphones

Les 27 pays de l’UE et les eurodéputés se sont mis d’accord mardi pour imposer dans l’Union, un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d’ici deux ans et demi, au grand dam d’Apple qui s’y opposait.

En automne 2024, les téléphones mobiles, tablettes, liseuses électroniques, écouteurs et casques, appareils photos numériques, consoles de jeux vidéo portables et enceintes portatives, si elles sont rechargeables via un câble filaire, « devront être équipés d’un port USB Type-C, quel que soit leur fabricant », précise le Parlement européen dans un communiqué.

“En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n’auront plus besoin d’un dispositif et d’un câble de charge différents à chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille”, a expliqué le Parlement européen dans un communiqué.

Les ordinateurs portables seront soumis à la même exigence d’un chargeur unique “dans les 40 mois suivant l’entrée en vigueur du texte”, soit d’ici 2026 (le texte devant être publié au Journal officiel de l’UE après l’été, après approbation formelle du Conseil et du Parlement européen).

La réglementation prévoit également que la vitesse de charge soit harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide, pour éviter qu’elle soit bridée en cas d’utilisation avec un appareil d’une marque différente.

Des économies et moins de déchets

En rendant possible le découplage entre la vente d’appareils électroniques et de chargeurs, le texte pourrait permettre aux consommateurs européens qui dépensent environ 2,4 milliards d’euros par an pour des achats de chargeurs seuls d’économiser au moins 250 millions d’euros annuellement, selon la Commission européenne.

De même source, les déchets de chargeurs non utilisés, évalués à 11.000 tonnes par an, pourraient être réduits de presque 1.000 tonnes.