En moins de 10 ans, un départ de plus de 30 greffiers a été enregistré au sein de leur corps, a déclaré Aye Boun Malick Diop, secrétaire général de Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) sur le plateau de PressAfrik Tv.

À l’en croire, ces vagues de départs sont causées par un manque de « motivation ». M. Diop a souligné que ces démissions ne sont pas sans conséquences. En effet, la qualité de service a été fortement impactée. Selon lui, aujourd’hui les traitements des dossiers tardent et beaucoup de dossiers sont bloqués, car il n’y a plus assez de greffiers pour leurs traitements ce qui à son tour cause souvent les longues détentions.