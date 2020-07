Nouvelle grève de 24 heures renouvelables du syndicat des travailleurs de la justice

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété 24 heures de grève renouvelables couvrant le jeudi 30 juillet 2020, informe un communiqué du syndicat.

Le SYTJUST lance un appel solennel au Gouvernement d’arrêter les « dérives » de Me Malick Sall, Ministre de la Justice qui tente de remettre en cause les droits acquis des travailleurs de la Justice générés par des décrets dûment signés par le Président de la République et par un protocole d’accord signé par le Gouvernement et le SYTJUST, le 17 octobre 2018.

Après 14 mois de délai de grâce, Le SYTJUST avait émis courant juin 2020 des critiques à l’encontre du Ministre de la Justice pour l’inciter à la mise en œuvre des réformes qu’il a héritées de ses prédécesseurs.

Malheureusement, en lieu et place de la prise en charge des légitimes préoccupations des travailleurs de la Justice, Me Malick SALL a préféré, contre les principes cardinaux de l’Etat de droit, s’investir dans un bellicisme contre le SYTJUST au point de plomber la marche du service public de la Justice.

Selon les grévistes, Dans sa croisade, le Ministre de la Justice est en train de ternir l’image de la Justice en posant des actes illégaux sans précédent. Le service public de la Justice ne s’en remettra pas de si tôt, disent-ils.