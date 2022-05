En voici un responsable de l’opposition qui souhaite rétablir la vérité des faits dans l’affaire de la liste de YAW pour le département de Dakar. En effet, le président du groupe parlementaire du Parti Démocratique Sénégalais, Cheikh Bara Dolly Mbacké révèle, sur la RFM, que les responsables de Yewwi Askan Wi savaient que cette liste n’était pas paritaire. Le parlementaire estime que la coalition a maintenu cette liste illégale pour préserver un compromis entre le PDS et Khalifa Sall. « Ce qui s’est passé à Dakar avec les coalitions entre YAW et WALLU, c’est très simple. Khalifa Sall voulait donner son propre poulain et le PDS voulait donner son responsable à Dakar.

On a discuté pour que l’un retire, mais malheureusement nous n’avons pas trouvé un accord et après on a mis les deux personnes qui sont les deux hommes sur la liste. Mais avant de déposer la liste, tout le monde savait que la liste avait 05 hommes et 02 femmes. Tout le monde savait que la liste n’était pas paritaire”.

Allant plus loin, il explique : “On voulait tromper la direction générale des élections. Le PDS a proposé Joseph Sarr, Khalifa Sall a proposé Babacar Mbengue, maire de Hann Bel Air, qui est son poulain. Le responsable de PDS, coordonnateur de Dakar, est aussi responsable du PDS à Hann Bel Air. Personne ne voulait sacrifier son poulain. Voilà ce qui nous a poussé à présenter une liste avec 05 hommes et 02 femmes. Il n’y a pas d’autres explications. Peut être, on essaie de tromper l’Etat parce qu’il y avait Palla Samb et Palla peut être femme ou homme, mais tout le monde savait qu’on a proposé une liste qui ne respecte pas la parité avec 05 hommes et 02 femmes ».