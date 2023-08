Liquidation de Sonko : « L'Assemblée nationale a appelé, à la requête de Taxawu et Wallu... »

Selon le membre du mouvement national exécutif de Pastef, Amadou Ba, l’Assemblée nationale a convoqué,À la demande des députés Takhawou et Wallu, une nouvelle session spéciale ce jeudi en vue de rendre admissible ceux qui ont accepté le dialogue, tandis que celui qui a dit non est emprisonné et son parti dissous… Il n’y aura pas de boycott.

Pour le membre du mouvement national des cadres du Pastef, Amadou Ba, le peuple sénégalais dit non à ce dispositif pour l’instant. Inchallah aura la victoire. Tout, je veux dire tout, nos difficultés, nos arrestations, notre dissolution, notre harcèlement, nos blessés, nos morts… mettre un terme à ce système et à TOUTES SES RAMIFICATIONS ET SES CONSÉQUENCES », ajoute-t-il.