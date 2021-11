Linguère : Les partisans du DG de l’ANER accusent Aly Ngouille Ndiaye de retirer leurs militants des listes de la coalition BBY

Le torchon brûle entre les partisans du directeur général de l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables, Djiby Ndiaye et la tête de liste de la coalition Benno Book Yakaar de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye. En effet, ils accusent le maire de Linguère d’avoir retiré des listes d’investitures la plupart des personnes proposées par le DG de l’ANER.

« Sur les 20 personnes désignées par le directeur général de l’ANER pour être investies sur la liste de la coalition Benno, seules 09 ont été investies dont 05 comme suppléants », a indiqué Mor Teindé Ndiaye, porte-parole des partisans du Djiby Ndiaye.

Face à la presse, Mor Teinde Ndiaye et Cie se disent surpris par cette décision qui remet en cause l’unité et la cohésion des responsables de BBY prônée par le président Macky Sall. « Les proches de Djiby Ndiaye ne sont pas prêts à accepter cette décision d’Aly Ngouille Ndiaye qui selon eux vise à les écarter du prochain conseil municipal de Linguère ». Toutefois, ils invitent le président Macky Sall à intervenir le plus rapidement possible car ces militants de Djiby Ndiaye ne sont pas prêts à accepter « cette violation grave du protocole d’accord » signé entre Aly Ngouille Ndiaye et leur mentor.

«Aly Ngouille Ndiaye a fait preuve d’un manque de respect notoire à l’égard de notre responsable qui se trouve en ce moment hors du pays, mais, nous allons nous battre pour rétablir tous nos militants retirés des listes d’investitures dans leurs droits, sans quoi, nous allons prendre nos responsabilités», a déclaré Abdou Kébé Diop qui dénonce par ailleurs leur mise à l’écart dans la gestion des moyens dégagés par le parti lors des élections passées.

« Le DG a toujours utilisé ses propres moyens pour battre campagne au moment où l’ex ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye donnait les moyens du parti à son propre frère et son chef de cabinet d’alors; nous n’allons plus accepter cela », fulmine-t-il.

Selon M. Diop, les partisans du DG de l’ANER ont menacé toutefois de former un bouclier autour de leur mentor pour amener le maire sortant et son groupe à respecter le compagnonnage tant voulu par le président Macky Sall.

Il faut rappeler que le DG de l’ANER était candidat à la candidature à la mairie de Linguère. Mais lorsque le chef de l’État Macky Sall a porté son choix sur le maire sortant, Djiby Ndiaye a accepté de se ranger derrière Aly Ngouille Ndiaye.