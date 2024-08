Linguère : La longue pause pluviométrique constatée inquiète les paysans

La longue pause pluviométrique constatée dans plusieurs localités du pays et particulièrement dans la zone sylvo-pastorale commence à inquiéter les paysans.

Le ciel n’a pas ouvert ses vannes sur le Djoloff depuis plus d’une dizaine de jours. Les cultures qui commençaient juste de sortir de terre jaunissent et se fanent en ce moment à cause du manque d’eau.

L’herbe est devenue presque sèche au nord de Linguère dans les zones de Téssékéré, Kamb et Mboula.

Les cultures sont aussi menacées, selon un agent de la Direction de la protection des végétaux qui a requis l’anonymat.

“L’herbe commence à jaunir dans plusieurs zones du Djoloff à cause du manque d’eau, les cultures sont menacées également mais l’espoir est toujours permis “, informe-t-il.

Le cheptel est très fatigué car le manque d’eau constaté dans une grande partie du Djoloff a fait que l’herbe n’est pas toujours assez développée pour nourrir le bétail.

Cette longue pause pluviométrique risque d’entraîner de lourdes conséquences dans les productions agricoles, craignent les paysans.