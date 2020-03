C’est une exclusivité Kewoulo. Au moment où ces lignes sont écrites, un bateau transportant plusieurs centaines de personnes est bloqué au port autonome de Dakar. A bord, se trouve des centaines de personnes en provenance de Ziguinchor. Et, en l’absence de voir intervenir les professionnels de la santé, c’est la panique qui commence à gagner les personnes confinées.

A en croire des reporters de Kewoulo à bord de ce navire, « c’est à 6 heures du matin que le bateau est arrivé à Dakar. Mais, il a été bloqué et les passagers interdits de descente jusqu’à l’arrivée des services sanitaires qui doivent contrôler tout le monde. » A en croire nos reporters à bord de ce navire qui revenait de Ziguinchor, la capitale de la Casamance, « c’est la présence d’un français ou d’une française présentant des signes cliniques inquiétants, avec de fortes fièvres, qui a amené les responsables de ce bateau à décider son blocage avec ses passagers. »

Mais, alors que l’appareil devait libérer ses passagers depuis 6 heures, on a appris que tout le monde devait passer par le stade test. Et, depuis ce matin, aucune présence des services sanitaires n’a, jusque-là, été notée. Des scènes de panique et des bousculades sont déjà notables à bord de ce navire devenu une prison géante. Et puisque tout le monde sait que la promiscuité et un facteur favorable à la propagation du virus du Covi-19, il y a de quoi s’inquiéter et prier les services du ministre, Abdoulaye Diouf Sarr, d’envoyer des équipes sur place.