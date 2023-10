Ligue Europa : L’Olympique de Marseille gagne et est désormais leader de son groupe

L’Olympique de Marseille d’Iliman Ndiaye et d’Ismaila Sarr prend la tête de sa poule de Ligue Europa grâce à sa victoire 3 buts à 1 sur l’AEK Athènes, ce jeudi soir. Iliman a joué toute la rencontre tandis qu’Ismaila est rentré à 15 minutes de la fin de la partie. La rencontre démarre bien pour les Marseillais. Dominateurs, ils ouvrent la marque à la 26e minute de jeu par le biais de Vitinha sur une passe décisive de Jonathan Clauss, à la suite d’une belle ouverture d’Iliman. Le joueur sénégalais continue d’être remuant et de multiplie les courses mais sans succès dans le dernier geste. L’OM va rester devant jusqu’à la fin de cette mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Phocéens vont avoir du mal à imposer leur rythme de la première période. Les Grecs vont en profiter pour égaliser grâce à Orbelin Pineda à la 53e minute. Malheureusement, le portier de l’AEK va rendre la tâche compliquée à ses partenaires en se faisant expulser à la 57e minute. Il percute Vitinha dans la surface après une erreur dans la relance. Amine Harit transforme le penalty et l’OM reprend l’avantage. Ils vont inscrire le but du break à la 69e minute, encore sur penalty. Le match va se terminer sur ce score. A noter qu’Ismaila Sarr a cru alourdir la marque sur une passe d’Iliman mais la VAR annule le but. Cette victoire permet à l’OM de rester invaincu après 3 matches (1 victoire et 2 nuls) et de prendre la première place à son adversaire du jour.