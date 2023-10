Afflux de migrants vers les Îles Canaries : L’Espagne va envoyer un avion pour surveiller les côtes sénégalaises

Face à l’afflux incontrôlable de migrants sur les îles Canaries, le gouvernement espagnol a décidé d’étendre sa surveillance jusqu’aux côtes sénégalaises. Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé l’envoi d’un avion qui coopérera avec les autorités du Sénégal et de la Mauritanie pour empêcher les départs de migrants clandestins de leurs côtes.

“La pression migratoire est quelque chose de très complexe. Nous devons y faire face avec des moyens clairs et de façon plus importante dans les pays d’origine”, souligne le ministre espagnol.

Entre lundi 16 et samedi 21 octobre 2023, 1 627 candidats à l’émigration irrégulière ont été interceptés par les différents patrouilleurs de la marine sénégalaise. Mais cela ne représente pas grand-chose face aux pirogues qui déferlent sur les îles espagnoles depuis le début de l’été. Fernando Grande-Marlaska, qui s’est rendu en Mauritanie la semaine dernière et doit se rendre prochainement au Sénégal, a affirmé que “plus de 12 000” arrivées de migrants aux Canaries avaient été évitées depuis le début de l’année.

Le ministre espagnol de l’Intérieur annoncé au Sénégal

Mais plus du double a réussi à poser leurs pieds sur les îles Canaries. Rien que le weekend dernier, près de 1 500 migrants africains ont été enregistrés par les services d’urgence de l’archipel espagnol. Si l’on totalise les effectifs comptabilisés par les organisations espagnoles d’aide aux migrants, il y a eu au moins 3 675 arrivées à El Hierro et à Gran Canaria depuis les côtes sénégalaises. Sur les 20 000 personnes arrivées dans l’archipel depuis le début de l’année 2023, 90 % sont de nationalité sénégalaise, selon le journal ‘’El Periodico de Espana’’.

D’après les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur, l’archipel a vu arriver 23 537 migrants, entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit une hausse de près de 80 % par rapport à la même période de 2022. Sur les seuls 15 premiers jours d’octobre, 8 561 migrants ont débarqué sur l’archipel, un record depuis une précédente crise migratoire en 2006, selon les médias espagnols, repris par Infomigrants.

Cette situation met en grande difficulté les autorités de l’archipel espagnol qui n’ont pas la capacité logistique d’accueillir un tel nombre de personnes. Résultat : les centres d’accueil sont débordés. Plus assez de place, d’avocats et d’interprètes pour identifier les migrants. Chose essentielle pour leur fournir les besoins humanitaires.

Les centres d’accueil saturés, des migrants laissés à eux-mêmes

Selon Laetitia Marthe du Réseau de solidarité avec les personnes migrantes aux Canaries, à leur arrivée aux Canaries, les migrants sont retenus trois jours au commissariat pour permettre leur enregistrement. “Mais ils sont rapidement livrés à eux-mêmes. Ils sont accueillis quelques mois dans les centres, puis remis à la rue. Certes, ils sont libres de circuler, mais ils n’ont droit à rien. Ils sont en situation irrégulière, donc ils n’ont le droit ni de travailler ni de prendre un avion pour se rendre sur le continent. Pourtant, il n’y a aucune raison d’empêcher la liberté de circulation à l’intérieur du territoire national”, rapporte-t-elle.

Autre chose qui frappe la responsable de l’ONG d’aide humanitaire, c’est la diversité des profils constatés parmi les migrants.

En effet, renseigne Laetitia Marthe, “ça peut aller de l’enfant des rues à l’ingénieur en informatique, l’infirmière, en passant par la jeune étudiante, la mère de famille qui vient fuir la mutilation génitale avec sa fille… Ce sont des personnes qui dépensent entre 3 000 et 4 000 euros pour monter dans une embarcation et risquer leur vie et la vie de leurs proches, la vie de leurs enfants, simplement parce qu’il n’est pas possible pour eux d’obtenir des visas”.

Des rapatriements bientôt organisés

Interprète pour l’ONG Accem sur l’île de Lanzarote, Spitou Mendy donne d’autres éléments pouvant expliquer l’afflux de migrants. Selon lui, les passeurs créent des bateaux de plus en plus sophistiqués, avec l’argent qu’ils se font sur les migrants.

“Sur les pirogues, il y a des moteurs hors-bord qui déplacent plus rapidement l’embarcation. Ils ont fabriqué leur pirogue pour la pêche et maintenant qu’il n’y a pas la pêche, ils les ont reconverties dans les transports clandestins de migrants. Ils les équipent différemment, les moteurs peuvent avoir une plus grande puissance pour pouvoir avoir la propulsion nécessaire pour pouvoir traverser facilement. Au niveau des îles Canaries, il y a une mafia qui recycle les moteurs”, raconte-t-il.

Offrir plus de visas aux demandeurs n’est pas encore à l’ordre du jour. Au contraire, beaucoup de migrants qui ont rassemblé leurs économies pour financer leur voyage seront bientôt rapatriés au Sénégal, se fondant sur des accords signés entre le gouvernement espagnol et les autorités sénégalaises.

Pour son voyage à Dakar, le ministère espagnol de l’Intérieur travaille à l’organisation d'”une série” de vols pour ramener des migrants au Sénégal des îles Canaries. Ces rapatriements concerneront tous les migrants arrivés illégalement sur le territoire espagnol et qui ne sont pas dans une situation particulièrement vulnérable – enfants, personnes âgées, malades – ou dont la situation ne justifie pas l’asile, rapporte Infomigrants.