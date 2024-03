Ligue 1 : Le gardien du Jaraaf sanctionné pour pratique mystique « Xons », une amende infligée au Guédiawaye

Cheikh Lo Ndoye, gardien de but du Jaraaf de Dakar, actuellement en tête du championnat avec 31 points, a récemment été l’objet d’une suspension de deux matchs et d’une amende de 350 000 FCFA. Cette sanction a été infligée par la Commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) pour des pratiques occultes présumées.

Cette décision de la LSFP témoigne d’une détermination sans faille à lutter contre toutes les formes de pratiques occultes dans le football. Elle intervient quelques mois seulement après que deux joueurs de la Ligue 1 ont été sanctionnés pour des infractions similaires. La suspension de Cheikh Lo Ndoye fait suite au match nul 0-0 contre le Guédiawaye FC lors de la 14ème journée, où des allégations selon lesquelles des liquides auraient été versés dans les cages avant le coup d’envoi ont été soulevées.

Cette décision illustre clairement que la LSFP ne tolérera aucun compromis en matière d’intégrité et de respect des règles du jeu. Les pratiques occultes sont fermement condamnées et seront punies avec la plus grande sévérité, comme en témoigne la sanction infligée à Cheikh Lo Ndoye. Par ailleurs, le Guédiawaye FC, adversaire du Jaraaf de Dakar lors du match en question, n’a pas été épargné par les sanctions de la LSFP. Le club s’est vu infliger une amende de 500 000 FCFA pour l’usage de fumigènes par ses supporters lors de la même rencontre.