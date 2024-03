Forfait du Ghanéen Kudus de West Ham pour les amicaux contre Nigeria et Ouganda

Coup dur pour l’équipe nationale de football du Ghana et pour Mohammed Kudus. Le joueur de West Ham, qui avait été appelé pour les matchs amicaux à venir contre le Nigeria et l’Ouganda, doit déclarer forfait suite à une blessure. Une source ghanéenne relayée par 3Sports nous informe que Kudus est aux prises avec un souci à l’épaule depuis son dernier match en Premier League contre Aston Villa.

Bien qu’ayant tenu sa place durant toute la rencontre au London Stadium, Kudus a été victime de douleurs post-match révélant une possible blessure plus sérieuse qu’anticipé. Cette gêne le contraint à rester en dehors des pelouses pour la trêve internationale et à suivre un traitement à Londres pendant que d’autres joueurs de West Ham rejoignent leurs équipes nationales. Tariq Lamptey, quant à lui, fait son retour dans la sélection.