Licenciement abusif: Le tribunal du travail annonce une très bonne nouvelle pour Gabrielle Kane

La féministe Gabrielle Kane a eu raison sur son ancien employeur Marc Alain Alda Soro, DG de la société Africapital. Après une longue procédure pour licenciement abusif, le tribunal du travail a rendu, hier mercredi, son jugement. Le juge a ainsi rejeté l’exception de l’irrecevabilité soulevée par les conseils de ‘Africapital. Au fond, dit que les parties étaient liées suivant le CDI du 1er juillet 2020 au 23 juin 2022. Le président a déclaré le licenciement abusif et a condamné Africapital à payer à Gabrielle Kane la somme de 1 500 000 F CFA au titre du salaire d’octobre 2021.

En outre, la société est condamnée à lui payer 3 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Africapital doit aussi verser à G. Kane la somme 4 500 000 F CFA pour indemnité compensatrice de préavis et 750 000 F CFA pour indemnité de licenciement ainsi que 100 000 F CFA de dommages et pour non-délivrance d’un certificat de travail. Le juge a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 000 000 F CFA.

En 2022, Gabrielle Kane, qui soutenait Adji Sarr, a été licenciée à Africapital où elle servait en qualité de directrice de la communication et marketing, poste pour lequel la société l’avait débauchée depuis la France et qui l’aurait fait revenir s’installe au Sénégal avec son enfant.

Son engagement pour les droits des femmes serait, selon elle, les raisons de ce licenciement abusif. Se sentant lésée, elle a traîné en justice son employeur Marc Alain Alda Soro pour licenciement abusif et non-paiement de six mois d’arriérés de salaire. Elle avait engagé deux procédures, dont une devant le tribunal des référés pour six mois de salaire que lui devait son employeur, et une autre devant le tribunal du travail pour licenciement abusif. Dans sa requête, Gabrielle Kane déclare qu’elle est employée d’Africapital depuis 2020 et qu’elle est privée de salaire depuis octobre 2021.

Elle précise, par ailleurs, que l’accès aux locaux de l’entreprise lui a été refusé, son matériel de travail a été retiré et un nouveau directeur de la communication et marketing désigné. Elle a contesté les faits par une huissière le 26 juin 2022.

Gabrielle Kane avait aussi envoyé un courrier à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) pour affirmer qu’Africapital délivre de faux bulletins de salaire depuis plus de 10 ans, après s’être rendu compte qu’elle n’a jamais été déclarée.