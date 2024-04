Liaison maritime :Aguène et Aline Sitoé Diatta vont reprendre ce …

A travers un communiqué, le Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes (COSAMA) a informé sa clientèle de la reprise des rotations maritime entre Dakar et Ziguinchor pour ce mardi 09 avril.

Le départ à Dakar est prévu à 20h et l’arrivée à Ziguinchor le mercredi à 12h. Pour Ziguinchor, un départ est prévu le vendredi 12 avril à 15h et l’arrivée à Dakar, le samedi 12 avril à 6h. Le COSAMA informe en outre que “pour l’achat des billets, les usagers peuvent se rendre dans les gares maritimes de Dakar et de Ziguinchor à partir de vendredi 05 avril 2024″.

Après une suspension de près d’un an, le navire Diambogne avait fait un test, dans la soirée du vendredi 29 mars, pour préparer la reprise. Les deux autres navires que sont Aguène et Aline Sitoé Diatta devaient également prendre les eaux. Cette reprise sonne comme un ouf de soulagement pour les populations de la Casamance qui subissent fortement cette suspension.