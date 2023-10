Les “thiak-thiak” dénoncent les promesses non tenues par l’État

Communément appelés ‘’thiak-thiak’’, les livreurs à moto déplore la non-concrétisation des promesses que le chef de l’Etat, Macky Sall, leur avait faites, allant dans le sens de l’amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi les tracasseries policières dont ils se disent souvent victimes.

« Notre préoccupation majeure, c’est le manque de considération, le manque de respect total que nous subissons, parce que jusqu’à présent, nous attendons l’appui et la promesse que le président Macky Sall nous avait fait lors de notre audience au palais présidentiel. Il avait promis qu’il allait nous aider à travailler dans de meilleures conditions. Il nous avait promis aussi de nous offrir des casques homologués et des tenues complètes pour faciliter la tâche aux livreurs. Et toutes ces promesses dorment aujourd’hui dans les tiroirs », fustige Seydina Alioune Fall, président de l’Association nationale des livreurs de ‘’thiak-thiak’’ sur Rfm.

Il ajoute : « Ce n’est pas respectueux, car nous sommes de jeunes ambitieux et déterminés à gagner nos vies dans ce secteur. Nous sommes des responsables, des pères et des soutiens de famille. Il est temps qu’on nous respecte, car nous faisons partie de la société. Les policiers nous interpellent partout. Personne ne nous considère. Nous sommes fatigués. L’État doit prendre des mesures immédiates pour réguler notre secteur. On a en besoin, car cela va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. »