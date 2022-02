Les syndicats d’enseignants maintiennent la pression sur le gouvernement

Les syndicats d’enseignants semblent plus que jamais déterminés à poursuivre leur combat pour obtenir gain de cause. Pendant que le pays est en ébullition après la victoire des Lions, ces derniers en sont à leur huitième plan d’action. Après un débrayage observé hier à partir de 9 heures, ils ont prévu une grève totale ce mercredi et le jeudi 10 février.

Cependant, les syndicalistes du Cusems et du G20 ont tenu à féliciter les Lions du Sénégal pour leur consécration. Mais d’après le secrétaire général du SAEMS CUSEMS, cela ne doit pas être une occasion « pour oublier les enseignants qui ne réclament que leurs droits », a-t-on indiqué dans « E-média », d’où la continuité de leur plan d’action. Par ailleurs, ils ont également décidé de maintenir le boycott de toutes les évaluations du 1er semestre, des activités d’éducations physique et pédagogiques.