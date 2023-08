Bougane GUEYE Dany fait des révélations sur Ousmane SONKO…

Invité de l’émission Faram Faccé de Pape Ngagne NDIAYE, le patron de D-média Bougane GUEYE Dany est très remonté contre le gouvernement en place. Évoquant le cas Ousmane SONKO, Bougane pense que l’arrestation du leader de l’opposition n’est pas une aubaine pour les adversaires du régime. Les membres de son parti doivent créer un mouvement pour participer à l’élection de 2024.

« Je suis constant dans mes sorties. Je ne suis pas un hypocrite. Il y a juste un mois que j’ai discuté avec Ousmane SONKO sur la situation du pays. La personne avec qui j’ai parlé aime énormément ce pays. SONKO a de l’ambition pour le Sénégal. Tout ce qui l’intéresse c’est de voir comment on peut mettre fin à ce système. On n’est pas satisfait de sa situation carcérale. Je ne peux souhaiter un tel sort à un être humain sur terre. Ousmane SONKO a tout donné aux sénégalais, il a perdu son travail à cause de son amour pour le pays. Il a eu des problèmes de famille à cause de ce pays. Il a tout donné à ce peuple au prix de sa liberté. Mais aussi sa santé est fragilisée à cause de son combat pour sa nation. C’est pourquoi je lui lance un appel solennel », a laissé entendre Bougane.

Le patron de D-Média a poursuivi en lançant un message à Ousmane SONKO. « Il faut arrêter la grève de la faim car les sénégalais ont besoin de toi. Vous vous êtes battu et vous avez tout donné aux sénégalais. Pour la beauté de la démocratie tu dois participer aux élections de 2024. Si jamais Dieu fait que je gagne la compétition sans Ousmane SONKO, je ne serais pas content. Il faut arrêter la grève de la faim car cette jeunesse a besoin de toi. Vous avez suscité un espoir chez cette jeunesse. Les gens de Pastef doivent avoir un autre plan. Le gouvernement a dissous le parti, ils peuvent créer un mouvement pour participer à l’élection présidentielle. Pastef est désormais entré dans l’histoire des partis politiques au Sénégal. Le gouvernement a fait un coup pareil à ma personne lors des parrainages », a informé Bougane GUEYE Dany