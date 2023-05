Malgré les appels à la paix, à la décrispation et à la désescalade, la scène politique Sénégalaise est toujours marqué par des arrestations tous azimuts depuis plusieurs mois. Une situation que déplore le mouvement des Forces vives de la Nation (F24).

A travers un communiqué ladite plateforme dénoncent le comportent des autorités qui persistent et continuent « d’édicter des mesures qui peuvent être assimilées à une traque des activistes, des opposants et des journalistes pour des prises de positions fondées sur la liberté d’expression ».

Selon le F24, une bonne partie des personnes poursuivies le sont pour « des délits d’opinion ». Un climat qualifié de « terreur entretenu est de plus en plus en contradiction avec les principes de l’Etat de droit et contribue à exacerber le climat social déjà tendu ».

Les forces vives du Sénégal rappellent aux autorités judicaires que le régime de la garde à vue obéit « à des règles strictes contenues dans les textes pénaux de la République du Sénégal. Mieux, toute détention doit s’inscrire dans un cadre formel et c’est pourquoi la plateforme ne saurait accepter que d’honnêtes citoyens soient victimes d’arrestations préventives dont le but est d’aller chercher, voire fabriquer ensuite des charges. »