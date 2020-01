Les dessous de la visite d’Aïda Diallo chez Serigne Cheikh Saliou.

Ce samedi 25 Janvier, Aïda Diallo s’est rendue chez Serigne Cheikh Saliou pour effectuer un ziar qui s’est tenu plus précisément à 19 h, après une longue attente qui a duré plus de 4h de temps.

De par sa bienveillance, Serigne Cheikh a accepté de la recevoir et de l’informer que « chez Keur Serigne Touba », on ne refuse la visite de personne et par conséquent, on ne lui interdit pas de venir faire son ziar si elle le souhaite.Et c’est par la suite qu’Aïda Diallo a émis le souhait d’organiser un ziar général, en compagnie de ses « Aida-Cônes » auprès de Serigne Cheikh.

Le lundi 27 Janvier vers 11h du matin, Serigne Cheikh convoqua Saliou Samb (porte-parole et bras droit d’Aïda Diallo). Le marabout de rétorquer qu’il est musulman mais aussi mouride et en plus disciple de Serigne Mountakha de surcroît ; ce qui voudrait dire qu’en aucune manière, il (Serigne Cheikh) ne poserait des actes qui iront à contre-courant des directives du Khalife Général des Mourides.

Serigne Cheikh Saliou a rappelé à Aida Diallo et cela de manière catégorique, les recommandations du Khalife ; des recommandations qu’il fait siennes et de suggérer à Aïda de s’y conformer sans délai. A contrario, il ne saurait être question de la considérer comme disciple. Autrement dit, l’entretien qui a eu lieu entre Aïda Diallo, Saliou Samb et Serigne Cheikh, a été une occasion pour ce dernier d’actualiser les directives du Khalife :

1. Qui interdit à Aïda tout rassemblement d’hommes et de femmes au nom de Serigne Touba.

2 .Que Aida Diallo se départisse de tout pacte d’allégeance qu’elle a accepté (ce qui est une offense à la Charia).

3. Qu’elle se défasse de son « boubou de Femme-Serigne » puisqu’elle n’est pas habilitée à diriger au sein du Mouridisme et dans l’Islam de manière générale et pour consolider ses propos, Serigne Cheikh a invoqué le verset 34 de la sourate 4 [ Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens.]

4. En résumé, qu’Aïda Diallo se résigne à devenir un talibé conformément à la doctrine mouride.

Voilà ce qui s’est réellement passé, toute autre version est erronée et, est source d’intoxication.