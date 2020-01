Parole épistolaire de G M Sagna : « Bête de penser me briser en prison »

Guy Marius Sagna nous revient. Mais cette fois-ci, à travers une lettre balancée depuis sa cellule du Camp Pénal, à Dakar. Où l’activiste en détention, depuis deux mois, dénonce ses conditions de détention et écaille le Président Macky Sall prêté de solliciter un troisième mandat.

Ils étaient au départ neuf activistes arrêtés, le 29 novembre dernier. Pour avoir dénoncé, devant les grilles du Palais, la hausse du coût de l’électricité. Aujourd’hui, seul Guy Marius Sagna manque à l’appel, donc reste en prison.Et depuis lors, ses avocats se donnent beaucoup de peine pour l’obtention d’une liberté provisoire. Mais l’intéressé lui-même, bien que dénonçant ses conditions de détention, reste égale à lui-même, un homme inoxydable pour ainsi dire.« Quelle bêtise que de penser me briser en me mettant en prison ». Ces propos de Guy Marius Sagna, extraits de sa lettre, depuis sa cellule, relayée par Les Echos, en disent long sur la détermination de ce membre de Frapp France Dégage à poursuivre son combat.Aujourd’hui, l’activiste n’est pas du tout content de son statut au Camp pénal. « Je suis dans une prison pour condamnés dans le quartier de haute sécurité qu’ils réservent aux présumés terroristes. En deux mois, je n’ai vu que sept personnes en visite, pour un dossier de flagrant délit ».Le troisième mandat et le maquisEt dans sa lettre intitulée, « L’Afrique s’éveille », Guy Marius Sagna prévient le président de la République. « Si Macky maquille, nous prendrons le maquis : le maquis de la résistance contre l’oppression, contre le juridisme antidémocratique, contre la duperie et la duplicité politiciennes. Ce sera aussi Noo Lank à une troisième candidature de Macky Sall ».