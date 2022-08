Ce jeudi a eu lieu la cérémonie de remise des prix de l’édition 2022 du Concours général. Président de l’évènement, le chef de l’Etat a rendu hommage aux 95 lauréats et leurs parents. Il en a profité pour féliciter Fatou Niang du lycée d’excellence Mariama Bâ, meilleure élève 2022 du Sénégal et magnifier la parité presque parfaite.

«Sur 95 lauréats, nous avons 49 garçons et 46 filles», s’est-il réjoui. Le chef de l’Etat a aussi souligné le fait que les élèves des séries scientifiques aient brillé dans leurs disciplines et dans les matières littéraires en s’adjugeant 61% des prix.

Dans son discours, il a aussi évoqué les faits fâcheux qui se sont produits dans les établissements. «Alors que notre société est percutée par la violence physique et verbale et la frénésie des fake news, la manipulation et des réseaux sociaux. Dans ce tourbillon des temps modernes, la jeunesse semble en perte de repères, allant jusqu’à verser parfois dans un mimétisme de mauvais gout», a regretté Macky Sall.