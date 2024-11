Législatives: Voici ce qui n’a pas marché pour la coalition de Barthélémy Dias

Les premiers résultats des Législatives du 17 novembre 2024 sont sortis. Et le moins que l’on puisse dire est que les tendances ne sont pas du tout favorables à la coalition Samm sa Kàddu dirigée par Barthélémy Dias. Au meilleur des cas, Samm sa Kàddu sera avant dernier, sinon dernier sur les 4 grandes listes de ces élections. En dehors de Dakar où Barth et ses hommes arrivent deuxième derrière Pastef, dans les autres localités où ils sont présents, ils sont 3ème, 4ème, voire plus bas.

Ce résultat provisoire s’explique par de grandes faiblesses que traîne cette coalition. D’abord, la tête de liste Barthélémy Dias n’est pas un leader d’envergure nationale. Jusqu’ici, il a été derrière Khalifa Sall, donc un bon numéro deux, mais pas encore numéro un. Barth était certes en ascension dans la capitale, mais son élection à la ville de Dakar était due plus à l’apport de Pastef qu’autre chose. Barthélémy Dias est peut-être un fait politique à Sacré-Cœur, peut-être même dans le département de Dakar, mais pas au-delà. L’homme ne dispose d’aucune représentativité à Pikine, Guédiawaye et Rufisque encore moins à l’intérieur du pays.

Sur le plan stratégique, il avait déjà commis une erreur en tournant le dos à Pastef après avoir été élu maire de Dakar. Il a persisté dans cette stratégie après la présidentielle. Et lors des législatives, sa campagne a été principalement axée sur Ousmane Sonko, et presque rien après. Il s’est également distingué dans la violence, ce qui n’a pas joué en sa faveur.

L’autre faiblesse de la coalition est liée aux autres leaders, à savoir Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall, Bougane Guèye Dany ou encore Anta Babacar Ngom. Parmi ces leaders, il n’y a pas un seul qui dispose d’une base politique. Leur représentativité s’arrête au micro des radios et télévisions. Bougane Guèye et Thierno Bocoum n’ont pas su dépasser les parrainages à la dernière présidentielle. Pape Djibril et Anta Babacar Ngom ont eu moins de 1%. En plus, ces responsables ont la particularité d’être presque tous de Dakar. En dehors de Pape Djibril Fall, tous les autres militent dans la capitale. Ils sont donc des leaders qui, de par leur présence médiatique, pensent avoir une envergure nationale, alors qu’ils n’ont pas un ancrage local.

Et d’ailleurs, la lecture en profondeur de leur liste donne une idée assez nette de la taille de la coalition. En effet, sur les 46 départements du pays, la coalition n’est présente que sur 14 départements, soit sur le quart des départements. Dans certains départements (Gossas et Salémata), la coalition a été incapable d’investir plus d’un titulaire et d’un suppléant. Rien que cette liste est un aveu d’un déficit criant de représentativité.

Pourtant, Bougane Guèye Dany a toujours affirmé avoir sillonné le Sénégal de long en large et qu’il a des représentants dans les 46 départements. Peut-être qu’ils se sont volatilisés à la veille des investitures !