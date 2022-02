Législatives de juin 2022: Awalé met en garde le gouvernement contre toute idée de report

AWALÉ est contre toute idée de report des élections législatives de juin prochain. Abdourahmane Diouf et Cie avertissent l’Etat contre toute tentative de manœuvre en vue de reporter ces échéances électorales visant à casser la dynamique actuelle de l’opposition.

Dans un communiqué de presse, AWALÉ a appelé au respect du calendrier électoral. En outre, Abdourahmane Diouf et Cie se sont félicités des victoires de l’opposition notamment dans les grandes villes comme Dakar, Rufisque, Thiès, Ziguinchor, Diourbel… AWALÉ s’est surtout réjoui de l’élection de M. Serigne Mboup à la mairie de Kaolack.

« Son élection est symbolique des corrections à opérer dans notre pays, pour que les angles morts, les domou daara en l’occurrence, soient au cœur de la nouvelle République sénégalaise que nous voulons bâtir » a t-il souligné. Concernant la crise scolaire, le parti AWALÉ dit constater avec amertume le traitement « léger » des revendications « légitimes » des syndicats d’enseignants du moyen et du secondaire (lenteurs administratives, paiement des rappels, indemnités de logement, régime indemnitaire…).

A ce titre, il appelle le gouvernement au respect des accords signés le 30 avril 2018 et à les appliquer de manière effective. Les manquements du gouvernement sont intenables, estime le parti de M. Abdourahmane Diouf.

Selon lui, cette situation « est inadmissible et incompréhensible si bien que les élèves eux-mêmes s’indignent et manifestent leur émoi. Nous les soutenons aussi fermement. Enseignants et élèves sont tous victimes d’un gouvernement qui ne sait pas faire face à ses responsabilités et ne respecte pas ses engagements » d’après AWALE.

