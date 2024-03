COMMUNIQUE Date 08/03/2024

Les femmes et les filles au Sénégal et partout à travers le monde entier sont confrontées à des inégalités qui augmentent leur risque de maladie, de handicap, de violence sexiste et de mortalité.

« Les femmes handicapées sont trois fois plus susceptibles de ne pas bénéficier des

soins de santé dont elles ont besoin, par rapport aux hommes non handicapés ».

Et pour de nombreuses femmes, résoudre leurs problèmes de santé figure au bas

d’une longue liste de défis et de priorités. En cette Journée internationale de la femme, vendredi 8 mars, l’organisation internationale de développement Sightsavers appelle à ce que tous les services de santé soient inclusifs et accessibles aux femmes et aux filles, y compris celles handicapées. Sightsavers rend également hommage aux femmes qui se battent pour que cela se produise. Khady Ba, Programme Manager pour l’inclusion Sociale et Educative est á Sightsavers depuis juillet 2017, son rôle est d’appuyer les partenaires notamment les personnes handicapées á participer sur la base de l’égalité avec les autres aux actions citoyennes et politiques pour une plus grande représentativité et participation des personnes handicapées aux instances de décisions au niveau local et national.

Selon Khady, les obstacles en matière de soins de santé auxquels les femmes se

heurtent sont énormes. ‘‘Les inégalités hommes / femmes, la discrimination, la pauvreté, les disparités géographiques sont autant d’obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès aux soins de santé de qualité” Khady nous dit qu’il est important d’aborder ce problème pour réduire les inégalités de genre en tenant compte des besoins spécifiques des femmes. Il est aussi important pour augmenter l’espérance de vie des femmes car

elles sont plus exposées aux maladies et sont plus susceptibles de ne pas être

prises en charge. Aborder ce problème participe á lutter contre les violences

sexistes faites aux femmes’’ « Sans action, les femmes continueront d’être laissées pour compte en matière de soins de santé, avec une bonne santé et des chances d’accès à l’éducation et à l’emploi réduites. »

Sightsavers a mis en place des programmes focus sur le genre pour l’autonomisation, la participation des femmes et l’accès aux soins de santé notamment la santé

oculaire et de plus en plus la santé de la reproduction. Il faut que les femmes soient

le porte -étendard de leurs droits civiques, politiques et sociaux. De plus, Khady

pense qu’il faut faire entendre la voix des femmes, par une sensibilisation á l’endroit

des communautés, un plaidoyer auprès des autorités, mais surtout établir un travail

de réseautage, de solidarité entre les femmes. Khady appelle á soutenir le plaidoyer pour des programmes et politiques inclusives notamment de la base au sommet (plans et budgets des collectivités territoriales intégrant le handicap, politiques et programmes nationaux inclusifs). S’agissant des filles et des femmes, le combat de Khady au quotidien est que cette cible soit prise en compte dans les politiques et programmes nationaux au vu de leur vulnérabilité. Khady lutte aussi pour la révision du code de la famille s’agissant des

lois discriminatoires á l’endroit des femmes (âge légale du mariage, puissance paternelle, autorité parentale, l’interdiction de l’action en indication de paternité entre

autres…) Ce 8 mars, elle à décider de rejoindre le collectif « autorité parentale partagée : sunu yité 8 mars ! ».

Sightsavers travaille avec des partenaires pour améliorer l’accès aux services de

santé pour tous, y compris les femmes et les personnes handicapées, tels que les

traitements de protection contre les maladies tropicales négligées et les opérations

de restauration de la vue. Sightsavers s’efforce également de garantir que les

femmes ont accès à des informations sur les questions de santé telles que la

réduction de la transmission des maladies et les services de santé maternelle et

néonatale.

FIN