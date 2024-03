Gernot Rohr dévoile l’équipe du Bénin avant les amicaux contre la Côte d’Ivoire et le Sénégal

La sélection nationale du Bénin s’apprête à affronter la Côte d’Ivoire et le Sénégal lors de deux rencontres amicales ce mois-ci. L’entraîneur Gernot Rohr a annoncé la liste des 25 joueurs appelés pour ces matchs. L’équipe accueille deux nouvelles recrues, Lenny Pirringuel et Mariano Ahouangbo, qui feront leurs premiers pas avec les Guépards.

La composition de l’équipe se détaille comme suit : trois gardiens, neuf défenseurs dont Youssouf Assogba et Olivier Verdon, six milieux avec Sessi d’Almeida et les nouveaux Pirringuel et Ahouangbo, et sept attaquants parmi lesquels figurent Jodel Dossou et Charbel Gomez. Ces derniers sont attendus pour booster l’attaque béninoise.

Les Guépards joueront contre les Éléphants le 23 mars à Amiens, puis contre les Lions de la Téranga le 26. Ces matchs sont cruciaux pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un défi majeur pour une équipe en quête de renouveau. Rohr, à la recherche de sa première victoire depuis sa nomination, mise sur cette sélection rafraîchie pour inverser la tendance.

La liste intégrale des joueurs convoqués met en lumière la stratégie du sélectionneur pour dynamiser l’équipe. Avec des gardiens comme Saturnin Allagbe, en défense des joueurs comme David Kiki, et en attaque des éléments comme Steve Mounié, l’ambition est claire : construire un collectif capable de relever les prochains défis du football béninois.