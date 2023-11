Le Sg du SAES UAS de Ziguinchor demande la réouverture sans délai de toutes les universités publiques

La section SAES de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a organisé, mardi, une marche pacifique à l’intérieur de l’établissement pour demander la «réouverture immédiate et sans délai » de toutes les universités publiques du Sénégal.

«Notre bureau national, à travers notre coordination, nous a demandé d’organiser une rencontre avec la presse pour prendre à témoin l’opinion nationale et internationale. Nous ne pouvons pas comprendre que jusqu’à présent certaines universités publiques du Sénégal soient fermées. Cela dépasse l’incompréhension. Nous demandons la réouverture sans délai de toutes les universités publiques. Le SAES a constaté qu’il y a un dilatoire de la part du ministre de l’Enseignement supérieur et certains recteurs

Sénégal. Et le SAES ne peut pas l’accepter », a indiqué Alexandre Coly, secrétaire général du SAES local.

Qui poursuit: « après plusieurs interpellations des autorités académiques et du gouvernement pour la réouverture des universités, le SAES, malgré sa bonne volonté d’œuvrer à la pacification de l’espace universitaire, continue toujours de constater avec regret le dilatoire orchestré sous prétexte que les œuvres sociales pourtant au service du pédagogique, ne seraient pas prêtes ».

M. Coly réitère de manière ferme que les universités publiques ne peuvent pas être arrimées à un agenda électorale. « Mieux, nous demandons à l’Etat du Sénégal de respecter d’accord que nous avons signé avec lui au mois de janvier dernier. Nous invitons également l’Etat à prendre toutes ses responsabilités devant cette situation qui n’honorent point les enseignants du SAES qui sont là pour l’intérêt des universités publiques de notre pays», conclut le secrétaire général du SAES de l’université.