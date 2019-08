Le Secrétariat permanent des Hydrocarbures dévoile une « nouvelle » grille de prix des produits pétroliers

Le ministère Secrétariat permanent du Comité national des Hydrocarbures a, dans le cadre de la révision périodique des prix des produits pétroliers, conformément au décret n°2014-1562 du 3 décembre 2014, publié une nouvelle structure des prix définitifs appliqués à compter du samedi 24 août 2019 :

Dans une note, l’organe rattaché au ministère du Pétrole et des Energies, informe le blocage des prix à la consommation des essences, du pétrole lampant, du gaz butane, du gasoil et du diesel oil. Ainsi, les prix à la pompe du supercarburant et du gasoil restent encore inchangés, bien que leurs prix réels dépassent ceux appliqués ».

Aussi que « l’application de la vérité des prix pour les fuels oil et tous les autres combustibles destinés à la production d’électricité ».