Le Petit train de banlieue (Ptb) bientôt à l’intérieur du Sénégal

La nouvelle société dénommée Les Chemins de Fer du Sénégal (CFS), qui va relancer le secteur du transport ferroviaire qui est en déliquescence depuis longtemps, notamment avec plus de flexibilité dans la gestion, sera chargée de la recherche de financements pour la reconstruction et la modernisation du patrimoine ferroviaire national. C’est, en tout cas, ce que rapporte le journal L’As dans sa parution de ce mardi.

La boîte assurera aussi le suivi et le contrôle des conditions d’exploitation des Chemins de Fer du Sénégal par les sociétés minières et autres. D’ailleurs, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, et le secrétaire d’Etat au réseau ferroviaire, Mayacine Camara, annoncent le déploiement à l’intérieur du pays du Petit Train de Banlieue (Ptb) pour le transport de passagers.