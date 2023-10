Sadio MANE est devenu, grâce au football et à sa grande générosité, une figure incontournable à Bambali. De passage dans le village de l’international sénégalais, Mary Teuw NIANE a donc décidé de lui rendre un vibrant hommage.

“En venant dans Bambali et ses environs, je ne peux rater l’occasion de rendre un vibrant hommage au meilleur footballeur de tous les temps du Sénégal. En effet Sadio MANE a porté les couleurs du Sénégal dans des sommets jamais atteints. Je salue sa serviabilité, son humilité, son amour pour son pays, son terroir et son village. Je souhaite à Sadio Mané une très bonne santé, une longue vie, succès et réussite dans ses projets“.