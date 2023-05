Le message de Macky Sall à l’occasion de la fête international du travail

Le président Macky Sall a adressé un message de félicitations à l’ensemble des travailleurs du pays à l’occasion de la fête international du travail. Il a aussi salué « le dévouement et l’engagement de chacune et de chacun, malgré un contexte mondial».

« En cette journée, marquant la célébration de la fête internationale du travail, j’adresse mes chaleureuses félicitations à l’ensemble des travailleurs de notre pays et leur souhaite une bonne fête. Je salue le dévouement et l’engagement de chacune et de chacun, malgré un contexte mondial particulièrement difficile. Ensemble pour un Sénégal prospère, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous», a twitté le président Sall.