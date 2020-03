Le coronavirus ralentira lorsque ces deux conditions seront remplies, affirme une biologiste

Une biologiste de l’Université américaine George Mason a indiqué à Sputnik que la diminution du nombre de cas d’infection au coronavirus dépendra de deux facteurs: un processus de vaccination naturelle et l’évolution du virus.





L’arrêt de la pandémie de coronavirus dépend de deux facteurs, a expliqué à Sputnik Ancha Baranova, docteur en sciences biologiques et professeure à l’École de biologie des systèmes de l’Université George Mason, aux États-Unis.



En tant que premier facteur, elle a cité le processus d’évolution du virus.

«Nous savons qu’il y a un affaiblissement du virus dans le nouvel hôte [l’Homme est le nouvel hôte du virus, ndlr]. Nous l’avons observé sur d’autres virus, y compris les coronavirus», a indiqué Mme Baranova.

Selon elle, le virus de la chauve-souris est entré dans le corps humain et a muté en se transférant d’une personne à l’autre, ce qui l’affaiblit.

«Sa coévolution se produit pour qu’il [le coronavirus, ndlr] puisse plus ou moins coexister avec l’Homme. Ce virus s’adapte maintenant à nous. Combien de temps cela prendra, on ignore», a ajouté la professeure.

Quant au deuxième facteur, il s’agit, selon la biologiste, de l’acquisition de l’immunité par les Hommes, c’est-à-dire le processus de vaccination naturelle.

Mme Baranova a expliqué qu’un nombre suffisant de personnes disposera d’anticorps aptes à faire face au virus lorsque 70% environ de la population sera tombée malade et aura guéri. Les cas de contamination ne seront alors plus aussi massifs, la population ayant développé une immunité.

L’OMS déclaré une pandémie

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la propagation du coronavirus dans le monde avait un caractère pandémique.

Depuis sa détection en décembre dernier en Chine, le Covid-19 a contaminé plus de 220.000 personnes et en a tué plus de 9.000, selon les derniers bilans.