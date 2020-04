Mesures de lutte contre le coronavirus : la discipline, rien que la discipline ! (Par Dr Diomaye Dieng)

Devons-nous attendre qu’on nous impose un mode de vie pour sauver notre vie ? Devons-nous ignorer la dangerosité du coronavirus au point de sacrifier notre vie et celle des autres? Pourquoi le mutisme de certains leaders d’opinion face aux mauvais comportements notés dans certains quartiers ?

Nous sommes au tournant d’une situation qui peut abréger toutes nos ambitions individuelles et collectives. Que ceux qui doivent parler le fassent bien. L’insouciance et l’indiscipline constituent un terreau fertile pour ce virus dangereux.

En bravant les interdictions et en défiant les spécialistes, on s’expose à la mort. La situation est plus que sérieuse. Parlons ! La transmission communautaire est le substrat d’une contamination exponentielle. De grâce épargnons ce beau pays des débats puérils et surtout des ténèbres que vivent les nations dites développées presque vaincues par ce virus.

Restez chez vous ! Portez vos masques et protégez vos prochains. Pensez au personnel soignant qui n’a plus de vie de famille. Pensez au personnel du nettoiement de l’UCG qui collecte les déchets des sites de confinement, des sites de traitement des malades, avec bien sûr un dispositif particulier, malgré les risques.

Pensez à vous-même car ce virus tue.

Le patriotisme nous exige de choisir le sacrifice individuelle en appliquant les recommandations des spécialistes à la place de la catastrophe en persistant dans l’insouciance et l’indiscipline. Je propose des sanctions radicales contre les saboteurs. Ce qui se passe dans certains quartiers de Dakar où l’on s’érige en héros en foulant au pied les exigences du couvre-feu est inacceptable et inadmissible.

Que les forces de défense et de sécurité usent des moyens pour le respect scrupuleux des mesures, en vue de protéger les honnêtes citoyens conscients. Que personne ne nous parle de « droits humains » ou de liberté. Nous devons mutualiser nos efforts pour vaincre ce virus dangereux qui circule dans la communauté. Faisons taire nos passions, nos préférences et nos intérêts pour le bien de la communauté.

En attendant la victoire collective contre le Covid19, le MULHP fait le tour des marchés pour sensibiliser les populations sur l’Hygiène publique. Des points propreté UCG sont installés pour le lavage des mains ; des bacs à ordures sont en train d’être posés dans les artères de la capitale ; des actions de désencombrement et d’aménagement d’espaces publics sont en cours. Un vaste programme d’organisation et de restructuration de nos marchés est envisagé pour la propreté de ces lieux de rassemblement.