L’angola a supprimé les visas pour les touristes russes

Le 29 septembre, l’Angola a introduit un régime sans visa pour les touristes russes, selon l’ambassadeur de Russie à Luanda. Un décret a été signé par le Président angolais et est déjà entré en vigueur. Les pourparlers sur les vols directs entre les capitales des deux pays sont en cours.

Les touristes russes n’ont plus besoin de visa pour se rendre en Angola, a annoncé l’ambassadeur russe Vladimir Tararov.

“Le 29 septembre, le Président a signé un décret supprimant les visas touristiques pour plusieurs pays, la Russie comprise. Le jour même il est entré en vigueur aussitôt après sa publication. Sa mise au point a été pénible, car ils [les Angolais] ont longtemps essayé de comprendre quelles mesures entreprendre pour attirer le business et des partenaires étrangers”, a signalé le diplomate dans une interview au quotidien Izvestia.

Désormais, les touristes russes peuvent se rendre en Angola sans visa pour maximum 30 jours avec une seule entrée et pas plus de 90 jours par an au total. Selon M.Tararov, cette mesure facilitera sensiblement les contacts et contribue à l’essor du tourisme et des investissements.

Une ligne aérienne directe au programme

“Pour l’introduction du régime sans visa, les Angolais ont choisi les pays avec lesquels ils ont des relations amicales et prometteuses, qui possèdent des technologies et des structures économiques et qui souhaitent et sont en mesure d’aider l’Angola dans sa restructuration économique”, a souligné l’ambassadeur.

Il a ajouté qu’il avait entamé les négociations sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Moscou et Luanda. Pour l’heure, seuls des vols avec correspondance relient les deux capitales.