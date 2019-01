Décidément, il est partout ! Après Asnières-Gennevelliers (France) en fin novembre dernier et tout récemment à Orkadiéré et environs dans le Fouta, M. Abdou Karim SALL poursuit en Belgique sa longue procession nationale et internationale pour faire réélire le Président Macky SALL dès le premier tour de la présidentielle du 24 février prochain.

« Soldat infatigable du Président Macky SALL », comme le surnomme certains de ses proches collaborateurs politiques, le Coordonnateur des Cadres de l’APR Pikine était, ce samedi 19 janvier 2019, à Anvers pour le lancement de l’antenne belge du mouvement international dont il est le parrain : « Doolé Diaspora avec AKS pour la Réélection Président Macky SALL».

Encore une fois, le Directeur Général de l’ARTP a fortement mobilisé dans cette partie de l’Europe. Les membres dudit mouvement ont afflué en masse vers le lieu de la manifestation politique pour renouveler leur engagement derrière M. Abdou Karim SALL et, par la même occasion, réaffirmer leur engagement pour donner au Président Macky SALL un second mandat lors de l’élection présidentielle à venir.

Ces ressortissants sénégalais, tous acquis à la cause du leader en chef de l’APR et BBY, sont venus de toutes les parties de la Belgique et même des pays frontaliers comme la France. L’assemblée générale s’est déroulée en présence de plusieurs responsables d’associations d’émigrés de Belgique et des centaines et centaines de militants, originaires du Fouta notamment. Tous ont loué les qualités de leur parrain M. Abdou Karim SALL et son engagement sans faille derrière le Président Macky SALL.

Pour le Coordonnateur de l’APR et BBY Mbao, « au regard du travail colossal abattu par le Président pour le bien-être des populations, doublé de son bilan élogieux et on ne peut plus inédit à la tête du Sénégal, cela ne fait aucun doute qu’il va rempiler ». Enfin, M. Abdou Karim SALL a remercié les organisateurs de la manifestation avant d’exprimer toute sa satisfaction pour la bonne organisation de l’événement. Et M. Abdou Karim SALL de demander à ses camarades de rester mobilisés parce que « Le 24 février, c’est demain ! », rappelle t-il.