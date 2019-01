La nouvelle est tombée à l’instant. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa liste des 5 et redit que Karim Wade et Khalifa Sall comme les 20 autres candidats recalés du parrainage ne seront plus de la course à la présidentielle de 2019.

Le conseil constitutionnel vient de confirmer sa décision de la semaine dernière. Après une semaine de suspens, il vient de déclarer recevable les dossiers de candidature de Macky Sall, Ousmane Sonko, El’hadj Issa Sall du PUR, Me Madické Niang et Idrissa Seck. Les dossiers de Khalifa Sall et de Karim Wade ont été définitivement écartés. Saluant cette décision, Seydou Guèye, le porte parole de la mouvance présidentielle a fait savoir qu’il saluait la décision des juges et invitait les Sénégalais à en faire de même. Aussi, il a rappelé que « force restera à la loi. »

Choqués par cette nouvelle à laquelle ils ne s’attendaient pas, vu que Me Clédor Ciré Ly venait de déposer un recours en urgence à Abuja (Cour de la CEDEAO) au nom de Pierre Atépa Goudiaby et Khalifa Sall, le Pds est sorti de son silence. Par la voix de Me El’hadj Amadou Sall, les libéraux ont fait savoir que « si Dieu leur en donne les moyens, il n’y aura pas de présidentielle Sénégal en 2019. » Se voulant plus clair, le cadre du Pds a fait savoir que lui et ses camarades ne boycotteront pas l’élection mais qu’ils s’opposeront à sa tenue.