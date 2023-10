La vérité sur les bus DDD aperçus en Belgique

Des bus de Dakar Dem Dikk (DDD) ont été filmés en train de circuler en Belgique. La vidéo qui alimente les débats, suscite également beaucoup d’interrogations. Que font des véhicules de la société nationale de transport public en territoire étranger ?

Interpellé, le Directeur général de DDD Ousmane Sylla explique que cela entre dans le cadre du renouvellement du Parc automobile. « Les Sénégalais souffrent dans les arrêts, du fait d’une insuffisance des bus. Pendant les événements malheureux que notre pays a connus, des bus ont été saccagés et brûlés. C’est pourquoi avec l’appui du chef de l’Etat et du ministère de tutelle, nous avons commandé des bus ».

M. Sylla précise qu’il s’agit de plus de 370 bus d’une marque leader au niveau mondial. Ces véhicules sont fabriqués en République tchèque et doivent être acheminés au Port d’ Anvers, avant leur arrivée définitive à Dakar. « J’ai vu les infos, c’est un coup de pub pour nous et ça démontre que Dakar Dem Dikk est partout » conclut le DG, visiblement amusé par les différentes spéculations, rapporte.