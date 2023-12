Lamb : « c’est lui que je préfère » Lac 2 a choisi son prochain adversaire…

Il y a quelques semaines, Lac 2 s’est imposé devant Siteu, après décision arbitrale. Désormais, le lutteur du Walo veut passer un nouveau cap. Interrogé par ITV, le lutteur s’est fixé comme objectif le Roi des Arènes.

« Mon prochain adversaire ? Actuellement, je n’attends que le Royal. J’ai les yeux rivés sur le combat du 1er janvier (entre Modou Lo et Boy Niang, ndlr). J’attends ce que tout le monde attends, je veux le royal (la couronne de Roi des Arènes). Même s’il prend sa retraite (Modou Lo), j’irais jusque chez lui pour récupérer la couronne », a-t-il déclaré.

Interrogé sur un possible combat avec Tapha Tine, victorieux de Eumeu Séne, Lac 2 a soufflé le chaud et le froid. « Si c’est ce que les fans veulent, alors c’est comme ça, mais j’ai mon staff, je les laisse pour le moment récupérer. Mais après ce repos, on verra. Je n’exclus aucun combat, mais je préfère le vainqueur du combat du 1er janvier. Au moins, là-bas, quelque chose se passera », a déclaré Lac 2.