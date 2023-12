L’Agent judiciaire de l’État du Sénégal a enfin expliqué, ce mardi 12 décembre 2023, la raison qui a poussé à l’Etat de prendre part à ce procès.

Selon lui, « l’Etat est dans un état de droit. Ils (les avocats de Sonko) ont attesté que l’État du Sénégal a séquestré leur client. Je vous signale que l’État du Sénégal prend part à ce procès parce qu’ils ont attaqué les administrations. La signification a été utilisée plutôt que la notification et la Cour suprême l’a dit à l’huissier qui a rempli son rôle. Personne n’estime plus loyal et légal que l’AJE. »

Faut-il rappeler qu’au moment où ses lignes sont écrits, le collectif des avocats d’ Ousmane Sonko et celui de l’Etat du Sénégal font face au juge du tribunal de Dakar. L’affaire concernant la radiation ou non de l’opposant des listes électorales.

L’agent judiciaire de l’État avait déposé un recours à la Cour suprême. Ce, suite à la décision du juge Sabassy Faye qui avait demandé la réintégration d’Ousmane Sonko dans les listes électorales. Cependant, la Cour suprême avait tout simplement cassé et annulé la décision du juge Sabassy Faye.