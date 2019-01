Lady Diana : le cauchemar qu’elle a vécu lors de son voyage de noces avec le prince Charles

Si Lady Diana et le prince Charles se sont déchirés au cours de leurs quinze années de mariage, tout aurait mal débuté. La preuve avec ces nouvelles révélations concernant le voyage de noces du couple.

Le 29 juillet 1981, les Britanniques assistaient à ce qui est resté dans la mémoire collective comme le « mariage du siècle ». Réunis face à quelques 35 000 invités, le prince Charles et Lady Diana s’étaient dit « oui » à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Une union qui avait fait rêver le monde entier, bien avant que Kate Middleton et Meghan Markle n’intègrent à leur tour la famille royale britannique. Mais si la destinée de Lady Diana – une noble devenue princesse de Galles – a très vite été comparée à un conte de fées, la réalité était toute autre pour la « princesse des cœurs ».

Ce n’est un secret pour personne : Lady Diana était très malheureuse dans son couple avec le prince Charles. Éperdument amoureuse du fils d’Elizabeth II, elle a désespérément tenté de le charmer tout au long de leurs quinze années de mariage. Le problème, c’est que le futur roi d’Angleterre, lui, n’a jamais cessé d’aimer son premier amour, Camilla Parker-Bowles. Une femme avec laquelle il a d’ailleurs entretenu une relation extra-conjugale, comme l’avait révélé Diana Spencer dans sa biographie publiée en 1996.

Quand Lady Diana se promenait à moitié nue devant l’équipage du Britannia

Cette déchirante course contre le fantôme de Camilla Parker Bowles, Lady Diana l’a débutée dès son voyage de noces. Résultat : ce qui s’annonçait comme une croisière paradisiaque à bord du yacht Britannia, s’est révélé être un véritable cauchemar pour la mère des princes Harry et William. Tout au long du séjour, Lady Diana a tenté en vain d’attirer les regards de son époux, à l’époque âgé de 32 ans. C’est du moins ce dont témoigne le marin Philipp Benjamin dans le livre The Royals. « Je me rappelle d’une sortie en plein après-midi de la princesse dans un déshabillé blanc, avec un arc de satin rose sur la poitrine. Elle essayait d’attirer le prince loin de ses livres », se souvient l’amoureux de la mer.

Pour capter l’attention du prince Charles, Lady Diana aurait tout essayé ! Quitte à utiliser des stratagèmes peu protocolaires, comme se balader à moitié nue devant les quelques 256 membres de l’équipage. « Il était un peu difficile de regarder droit devant avec la princesse de Galles qui se baladait vêtue de ses chemises de nuit » confesse le marin, qui ajoute : « Diana n’arrêtait pas de taquiner Charles pour qu’il aille se coucher avec elle, elle voulait simplement qu’ils aillent à l’intérieur pour faire un enfant ». Si son vœu de devenir mère a finalement été exaucé grâce aux naissances de William et Harry, Lady Diana n’aura jamais réussi à devenir la femme dont rêvait l’héritier au trône d’Angleterre…