Lorsqu’une personne décède, son corps semble entrer dans un arrêt total. Cependant, selon d’éminents microbiologistes américains, cette perception n’est pas tout à fait exacte. En effet, même après votre mort, de minuscules fragments de votre corps vont continuer à vivre, affirment-ils. Selon eux, il s’agit des bactéries de votre intestin, qui adoptent un tout autre rôle.

Leurs études démontrent que les bactéries présentes dans les intestins assument, entre autres, une nouvelle fonction, qui est temporaire. « Tout simplement, les bactéries vont faire pourrir votre corps. Vous devez savoir que lorsque vous mourez, votre cœur cesse de transporter du sang oxygéné. Comme il n’y a plus d’oxygène dans les cellules, celles-ci meurent. Les bactéries de votre intestin peuvent alors en profiter. Elles l’utilisent comme nourriture, puisqu’elles ne peuvent plus se nourrir de ce que vous mangez », écrit la chercheuse Jennifer DeBruyn sur The Conversation, rapportée par 7sur7.

Selon la chercheuse, ceci est tout à fait logique. « Vos microbes sont des organismes qui veulent survivre à tout prix. Ils utilisent donc votre corps pour se maintenir en vie et même augmenter leur nombre. Concrètement, ces bactéries se frayent un chemin dans vos organes », ajoute-t-elle?

Que se passe-t-il ensuite? « Le mystère reste entier », déclare M. DeBruyn. « On pourrait d’abord penser qu’ils meurent. Vos microbes sont habitués à un environnement stable et chaud, ce qui n’est pas le cas du sol autour d’un cadavre. Il y a de grandes différences de température, d’humidité et de nutriments, ainsi que d’autres microbes, mieux adaptés à l’environnement Mais, chose remarquable, nos microbes ne semblent pas disparaître d’un coup. En fait, des recherches antérieures ont montré que des mois ou des années après la décomposition d’un corps, on peut encore trouver des traces de ces microbes. »

En outre, les scientifiques américains ont récemment découvert que nos microbes coopèrent parfois avec les microbes du sol. « Ils s’entraident pour nettoyer complètement votre corps », peut-on lire. Il semble donc y avoir une vie effective après la mort, mais à un niveau microscopique.