La dernière réunion de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar au Palais fut l’occasion pour une discussion entre Abdoulaye Daouda DIALLO et le candidat Amadou BA devant les membres de l’APR. Durant cette rencontre le chef du gouvernement et candidat déclaré à la présidentielle Amadou BA s’est adressé à son frère de parti.

« Ablaye est un frère. Je sais que je ne suis pas plus méritant que toi, mais par chance j’ai été désigné candidat. Sois rassuré mon frère. Je ne ferai rien sans toi, je ne ferai rien contre toi. On va former une équipe pour travailler ensemble et gagner », a déclaré Amadou BA.

Une déclaration qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd car Abdoulaye Daouda DIALLO a rendu la politesse au dauphin de Macky SALL.

« Amadou, tu es un frère. On se connaît depuis 1993 et avons partagé la même administration. Tu as mon soutien. Je ne ménagerai aucun effort pour une victoire au premier tour », a expliqué Abdoulaye Daouda DIALLO, rapporte IGFM