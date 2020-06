La Juventus prépare une offensive pour Marco Verratti, Manchester United veut miser gros sur Ansu Fati

La Juventus s’intéresse à Marco Verratti, Manchester United prêt à des folies pour Ansu Fati et Miralem Pjanic ne veut entendre parler que du Barça, voici votre revue de presse Foot Mercato du lundi 8 juin.

La Juventus s’attaque à Marco Verratti

En Italie, c’est une véritable bombe qui fait la Une de Tuttosport ce matin ! Pour le quotidien transalpin, on se dirige vers deux retours retentissants en Serie A ! En effet, Marco Verratti serait convoité par la Juventus et Álvaro Morata par l’Inter ! Le quotidien évoque une probable arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc du Paris Saint Germain, ce qui ouvre les portes d’un échange sensationnel entre Marco Verratti et Miralem Pjanic. Une information qui fait désordre alors que la presse espagnole a indiqué que le joueur de la Juventus ne veut rejoindre que le Barça. Quoiqu’il en soit, Verratti pourrait être effectivement convoité par la Vieille Dame mais rien n’assure que le PSG lâchera un joueur sous contrat jusqu’en 2024 et qui a prolongé l’hiver dernier. Dans le même temps, c’est le dossier Morata qui est évoqué et qui lui aussi est lié avec celui d’un joueur du PSG. En effet, si Edinson Cavani venait à rejoindre l’Atlético de Madrid, les Colchoneros seraient prêts à renoncer à l’attaquant espagnol, qui est prêté par Chelsea, pour faire de la place à l’Uruguayen. L’Inter voudrait en profiter en recrutant l’ancien Bianconero et il y aurait déjà des contacts entre le joueur et les Nerrzurri. Affaire à suivre…

Manchester United à l’assaut d’Ansu Fati

En Espagne, Sport nous indique que Manchester United se montre pressant concernant Ansu Fati, la dernière pépite sortie de la Masia. Alors que cette semaine, on apprenait que le club blaugrana avait refusé une offre de 100 M€ pour le jeune attaquant, le journal rapporte que Manchester United fait le forcing actuellement pour le recruter. Sauf que le Barça ne veut pas le laisser filer, Fati attend, lui, de connaitre sa situation sportive pour la saison prochaine avant de prendre une décision. Sport rapporte que Jorge Mendes, le super agent, surveille de près ce dossier et pourrait le pousser dans les bras de Manchester United. Les Red Devils sont prêts à franchir le pas et à poser 100 M€ pour arracher le joueur de 17 ans, quitte à renoncer au transfert de Jadon Sancho, dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Le Barça ne bougera pas et refusera toutes les offres pour son attaquant, précise encore le journal catalan.

Pjanic ne veut que le Barça

Toujours en Catalogne, il est encore question de mercato ! Et la aussi c’est dossier qui revient régulièrement dans les médias. Selon le journal Sport, Miralem Pjanic ne veut rejoindre que le Barça s’il est amené à quitter la Juventus cet été. Le milieu de terrain ne veut rien savoir du PSG ou de Chelsea. Le Bosniaque ne donne sa priorité qu’au club catalan. Cependant, les souhaits de Pjanic se heurtent toujours aux intérêts de Barcelone et de la Juventus. Les deux clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les termes de l’opération et c’est un dossier loin d’être conclu.