Kolda : L’inauguration du pont artisanal construit par les jeunes eux-mêmes

Hilèle, un quartier de la commune de Kolda au sud du Sénégal a enregistré de beau monde, hier samedi, lors de l’inauguration de son pont artisanal a appris le correspondant de Kewoulo.

Cet ouvrage reliant le quartier Hilèle et le village de Faraba a été entièrement construit par les jeunes eux-mêmes qui ont identifié ce besoin, décidé qu’il s’agissait d’une priorité pour la communauté et ont pris les choses en mains pour desservir leur terroir.

Avant cet engagement citoyen de la jeunesse, les populations de ces localités étaient montées au créneau à plusieurs reprises pour se faire entendre à travers des marches de protestations et autres points de presse en vue d’exiger des autorités le démarrage effectif de la construction de ce pont dans le cadre du programme Kolda 2006. Chose qu’elles n’obtiendront jamais après quinze années d’attentes.

« Voilà quinze que les populations d’Hilèle attendre ses promesse jamais tenue. Trop c’est trop, nous nous sommes dit que nous ne pouvions plus rester les bras croisés et attendre un gouvernement qui est sourd à nos doléances relatives à l’achèvement de ce pont », a déploré le porte parole des jeune, visiblement oscillant entre la joie et la colère.

Selon Sambayel Mballo, désormais, c’est quinze d’années de souffrance que les populations du quartier de Hilèle et celles du village de Faraba vont ranger dans les tiroirs de l’oubli. Aujourd’hui c’est un véritable ouf de soulagement pour les habitants de ces contrés.

« Je voudrais remercier toutes les bonnes volontés qui ont participé aux travaux et ont apporté des contributions financières pour soutenir cet action citoyenne de la jeune de Kolda qui a su montrer à la face du monde sa maturité quand il s’agit de devoir civique », a-t-il déclaré devant une foule de jeunes, de vieux où la joie se fait lire sur tous les visages.

Cependant, il mérite de souligner que ces jeunes de Hilèle ont très bien compris qu’ils peuvent compter d’abord de leur propre expertise pour sortir son terroir de l’ornière. Comme qui dirait l’union fait la force.