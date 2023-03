“Le forum civil liste les tares de l’exploitation des ressources extractives. Dans le cadre du programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur extractif au Sénégal, Birahim Seck coordonnateur du Forum civil, dénonce les nombreux manquements constatés dans la répartition des profits tirés des ressources extractives.

Car selon lui, les populations ne bénéficient pas, comme il se doit, des richesses tirées de l’exploitation des ressources naturelles. “La gouvernance du secteur extractif au Sénégal pose énormément de problèmes. La Constitution dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple“, a-t-il expliqué dans Sud quotidien.

Les profits tirés de l’exploitation des ressources naturelles vont plus aux entreprises et aux dirigeants du secteur d’après le secrétaire général du forum civil. “Il y a des craintes majeurs à Saint-Louis où les pêcheurs rapportent des impacts négatifs de l’exploitation gazière sur leurs activités, du fait de l’implantation de la plateforme de BP à Ndiatara. Et à Thiès du fait de l’exploitation minière dans les zones de Mboro, Darou Khoudoss, Taïba et Ngoundiane“, a-t-il confié à la presse.

Les Collectivités locales sont selon Birahim Seck aussi victimes parce qu’elles ne reçoivent pas les fonds inhérents à l’exercice d’une activité dans leurs localités. Entre des fonds qui ne sont pas alimentés et l’absence de Plan de développement social, elles deviennent les parents pauvres du secteur. Et l’Etat leur doit plusieurs milliards et “les bénéficiaires n’ont pas fait le travail de plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement pour rentrer dans leur fonds“.

Ainsi, Birahim Seck dénonce la position du le comportement de “l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (Itie)” qui selon lui, se positionne comme un agent de communication des entreprises qui exploitent les ressources naturelles au Sénégal, plutôt que d’être des agents de l’État qui défendent les intérêts des communautés.