La famille de Mbayang Diop craint le syndrome Alkaly Cissé

« Depuis trois mois, Mbayang Diop n’a pas fait signe de vie. Elle n’a pas appelé ses parents par téléphone et ses derniers n’arrivent pas à la joindre. La dernière communication entre Mbayang et son frère Mamadou Diop remonte d’il y a 90 jours. Selon son frangin que nous avons rencontré à Pikine, ce jour-là, un peu avant qu’elle ne raccroche son cellulaire, elle avait tenu à l’informer qu’elle était souffrante depuis un certain temps et qu’elle faisait des va-et-vient entre l’hôpital et sa cellule. Mais, depuis cet appel téléphonique, plus rien. La famille n’a plus des nouvelles de sa fille. Toute chose qui l’inquiète énormément », campe, d’emblée, le journal Tribune.

Le frère de Mbayang Diop d’ajouter : « D’habitude, elle ne restait pas deux semaines sans nous appeler. Mais, depuis trois mois nous n’avons pas de ses nouvelles. Pour vous dire vrai, la famille est inquiète. C’est ce qui est arrivé à feu notre Papa Alkaly Cissé. Il était malade et tout d’un coup, il est décédé. Nous ne voulons pas que cela arrive à Mbayang Diop. Nous demandons aux autorités sénégalaises, notamment le Président de la République, de nous aider à avoir des nouvelles de notre fille. Nous sommes dans l’embarras total ».

Pour rappel, Mbayang Diop est en prison en Arabie Saoudite depuis 2016. Elle est accusée d’avoir tuée sa « patronne » au cour d’une bagarre. Son incarcération avait suscité un tollé au Sénégal et une mobilisation des nombreuses organisations de la société civile. Lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote du projet de budget de son ministère, les députés avaient interpellé le ministre sénégalais des Affaires étrangères sur la question. Amadou Bâ a informé que l’État du Sénégal suit l’affaire de très près mais qu’il faut attendre que les enfants de la victime soient majeurs pour savoir s’ils vont pardonner à Mbayang ou demander l’application de la loi en vigueur en Arabie Saoudite.