La CEDEAO de Macky Sall et de Mahamadou Issoufou est morte en Guinée Bissau (Par le CERAS)

L’heure est très grave pour la Guinée Bissau, pour l’Afrique, pour les pays de langue lusophone et pour toutes les démocraties !

A l’heure où tous les pays du monde font face comme un seul bloc, comme une seule nation contre la plus grande crise sanitaire depuis le siècle dernier, la pandémie CORONAVIRUS, qui gagne chaque jour du terrain sur le continent africain avec la multiplication de contaminations et de décès, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) choisit ce jeudi 23/04/2020 pour déclarer le putschiste Umaro Sissoco Embalo comme président de la République de Guinée-Bissau bafouant ses propres prérogatives, écrasant notre souveraineté nationale et humiliant nos plus hautes institutions juridiques nationales, la Cour Suprême de Justice (STJ). Cette CEDEAO sybilline, serait-elle devenue une menace démocratique, culturelle, linguistique, sociale et institutionnelle pour la Guinée Bissau à cause de son manque d’impartialité ?

Malgré les fermes préconisations du 33ème Sommet annuel ordinaire organisé par l’Union Africaine et la CEDEAO, tenu à Addis-Abeba du 21 Janvier au 10 Février 2020 « Faire taire les armes (Tolérance zéro face aux coups d’Etat) est un engagement à réaliser les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Afrique, en particulier l’aspiration 4, qui envisage une Afrique pacifique et sûre, faisant ainsi de la paix et de la démocratie une réalité de développement pour le peuple africain. » « En prenant cette position, la CEDEAO va dans le sens de légitimer un pouvoir qui se proclame par la force, par la violence et c’est un grand revers pour ce que fait l’Afrique », a souligné Domingos Simões Pereira, Président du PAIGC vainqueur des élections législatives 2019.

En dépit des recommandations du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, « En ce moment, un processus est en cours en Guinée Bissau et nous attendons calmement les résultats pour que le processus électoral puisse être conclu. C’est pourquoi les Nations Unies ne prendront aucune initiative pour l’instant, en attendant la décision finale ». Contrairement à la déclaration du Ministère français des Affaires Etrangères qui dit vouloir attendre les résultats définitifs de la plus haute juridiction du pays à savoir la Cour Suprême de Justice (SJT).

Contrairement aux récentes déclarations de la Cour Suprême de Justice de la Guinée Bissau qui demande du temps en raison de la situation prioritaire grave en matière de COVID 19 qui exige un sursaut national du peuple entier et des conditions sécuritaires encore difficiles des différents organes institutionnels du pays. Vous avez passé outre à l’absence de décision définitive de la Cour suprême de Justice de notre pays sur les recours introduits par M. Domingos Simoes Pereira, qui dénonce des fraudes lors du scrutin et demande un recomptage des bulletins par un mécanisme juridique, l’apurement. Comme vous le savez, dès lors qu’un candidat a interjeté appel devant la Cour suprême de justice (STJ) contestant les résultats avec des preuves d’irrégularités manifestes, toute déclaration de la CNE devient suspensive jusqu’à la décision judiciaire finale de notre plus haute instance juridictionnelle.

Malgré l’appel des principaux partenaires internationaux de la Guinée-Bissau à une résolution de la crise sur la base de la loi et de la constitution du pays, soulignant l’importance d’une décision de la Cour suprême de justice sur le recours en contentieux électoral connu.

Aujourd’hui en raison des contradictions récurrentes de la CEDEAO depuis le début du processus électoral, passant par l’appui au coup d’Etat des présidents du Sénégal, du Niger, du Nigéria, de la Gambie et du Congo, le peuple de Guinée Bissau est en droit de dénoncer les manipulations politico ethniques et la partialité évidente de la CEDEAO qui sont à l’encontre du Protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance et la surveillance des processus électoraux en toute impartialité, établi par le traité de Lagos le 28 /05/1975. Ce protocole confère à la CEDEAO, des obligations « d’assurer l’impartialité, la transparence et la crédibilité des processus électoraux ». Vous avez failli à votre mission sur la Guinée Bissau et de facto vous avez perdu toute crédibilité pour oser formuler une telle déclaration sybilline et énigmatique dont le seul objectif est de vendre toutes les ressources de la Guinée Bissau à des groupements mafieux et narcotrafiquants dont Umaro Sissoco est le VRP idéal. Vous venez de signer votre mort imminente en République de Guinée Bissau ! Vous vous êtes discrédités vous-mêmes !

Peuple de Guinée Bissau ! Debout ! Car la souveraineté du peuple Bissau Guinéen, la souveraineté de la Loi garantie par le Tribunal Suprême de Justice sont les deux bases fondamentales sur lesquelles est assise notre République. Contrairement aux recommandations de la CEDEAO, le peuple de Guinée Bissau ne peut travailler avec un candidat qui est parvenu au pouvoir par les armes et donc par le coup d’Etat. Comment peut-on envisager de grands chantiers nationaux dans un environnement inconstitutionnel ?

Avons-nous fait 11 ans de lutte armée permettant d’accéder à notre indépendance pour être tributaires aujourd’hui de la colonisation ou de la subordination moderne d’un quelconque pays ou d’une quelconque organisation ethnico-religieuse sous-régionale? Le temps n’est-il pas venu pour nous de renoncer à notre adhésion à l’espace UEMOA de la CEDEAO contracté le 5 Mars 1997 lors de la conférence des Chefs d’Etat tenue à Ouagadougou? Le moment est opportun pour la Guinée Bissau de renforcer son identité lusophone en sortant de la subordination dictatoriale et humiliante de la CEDEAO. Debout Peuple de Guinée Bissau !

Avec ce coup d’Etat, sommes-nous conscients que nous perdrons notre identité culturelle, sociale et identitaire avec le trio Macky Sall – Mahamadou Issoufou – Umaro Sissoco Embalo adeptes de l’invasion et de la subordination peulh « fulanisme sous-régional » ?

Savez-vous que les dictateurs modernes ne sont grands que parce que le peuple reste à genoux et en silence ? Non ! Unissons-nous pour déposer une plainte contre la CEDEAO auprès de la Cour internationale de Justice à La Haye !

Devons-nous brader notre pays, notre République parce que certains ne veulent pas voir Domingos Simoes Pereira accéder légalement et démocratiquement à la Présidence de la République de Guinée Bissau ?

Debout Peuple de Guinée Bissau! La CEDEAO de Macky Sall et de Mahamadou Issoufou est morte en Guinée Bissau !