La Banque mondiale réaffirme son engagement aux côtés du Niger...

Le Président de la Banque Mondiale a réaffirmé l’engagement de l’institution aux côtés du Niger. A l’issue d’une visite dans le pays de deux jours, David Malpass a tenu une conférence de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a énoncé quels étaient les besoins du pays, notamment en matière d’énergie :

“Aujourd’hui, l’énergie est très importante. Nous sommes le pays qui a le plus faible taux d’électrification par habitant. Nous sommes très en retard, même par rapport aux pays africains. Le fait que la Banque mondiale se concentre sur ce domaine est déjà quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons. C’est pour cela que j’ai dit que leur engagement est en ligne avec les priorités que nous avons définies” a-t-il déclaré.

Le président de la Banque mondiale, qui va quitter son poste en juin a déclaré que la sécurité était “indispensable au développement” du Sahel.

Un message qui fait écho aux propos tenus par le secrétaire d’état américain Antony Blinken, en visite au Niger deux semaines plus tôt.

“Le Niger est confronté aux changements climatiques, aux défis posés par ses frontières et aussi, ce qui est très important, au défi de l’éducation, qui est énorme. Le Niger a de grandes opportunités et c’est pourquoi nous devrions saisir l’occasion d’améliorer les choses.” a expliqué David Malpass, Président de la Banque Mondiale.

https://fr.africanews.com/2023/03/31/la-banque-mondiale-reaffirme-son-engagement-aux-cotes-du-niger/?jwsource=cl

Le Niger fait face aux attaques régulières et meurtrières de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique au Sahel dans l’ouest et, dans le sud-est, à celles de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap).