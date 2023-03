Contribution : Ahmed khalifa Niass, l’éternel conspirateur ( Bocar Abbaas )

Par où que je veuille entamer mon sujet je bute sur un prénom, un titre, un nom, qui ne méritent que prières, voeux, respects : Ahmed, Khalifa, Niass.Comme si pour moi, tout était verrouillé, que l’interpeler librement sans risque de me placer sur le fil sensible de propos attentatoires à son rang était difficile.

Dès lors qu’il fouine son nez dans les choses de la République, surtout dans ce contexte singulier, marqué par un duel épique entre une opposition radicale, debout droite sur ses bottes, prête à conquérir le pouvoir et un régime arc-boutté à ses privilèges, en prise à la peur d’un lendemain incertain, qui joue son va-tout pour le conserver, il faudrait qu’il s’attende à une riposte en règle de salves de foudres à la hauteur de sa pitoyable sortie. Soyez fils de…,octagénaire, ou tout ce que vous voulez !

Par où commencer ? Tellement le texte est une souffrance symptômatique de cohérence des idées, de connectivité logique de l’argumentation. On ne peut tout reposer à titre d’excuse à la sénilité de son auteur. Obligé donc pour moi de relier quelques idées qui me paraissent discutables, pour lui répondre sans détours

Tenir un discours consistant requiert en vérité une once d’objectivité et dans une certaine mesure une dose d’impartialité, de bonne foi. C’est le cadet de sa probité.

D’abord le titre infantilisant : “La fin de Icare Sonko”, de son éminence, Docteur d’une production intellectuelle trés austère.

Minos, roi de Crète, emprisonna Dédale, artisan de la cour et Icare son fils dans un labyrinthe. Germa une idée dans la tête de l’inventeur : confectionner des ailes à partir de la cire et des plumes pour voler comme un oiseau et sortir par le haut du labyrinthe. Lorsque tout fut fait, il conseilla à son flls, une fois dans les airs de ne pas trop s’approcher du soleil et de la mer.

Dehors, ennivré par le succès, Icare se laissa entrainer par le vent, toujours plus haut vers le ciel, toujours plus loin des côtes. L’intensité de la chaleur du soleil fit fondre les ailes et Icare piqua droit en chute libre dans les profondeurs de la mer.

Point besoin d’aller en Grêce ou en Rome antique pour se cultiver de cette lapalissade bien connue de chez nous, sur nos terres, sous nos cieux et qui peut se traduire en une toute petite simple phrase : qui fait fi du conseil du sage sera instruit par sa propre mésaventure.

Sur quoi donc peut-il se fonder ici pour décrèter ad hominem sur tous les toits la fin prématurée de son Icare ; à moins qu’elle soit programmée et sue aussi de lui, le savant et prolifique sachant ?

Pour avoir narguer son tout puissant Dieu Soleil ?

Pour David, investi de la mission du don total de soi, armé de cran et de foi, d’avoir défier son Goliath ?

S’il ne l’était pas du tout le peuple de la jeunesse, des cadres patriotes et des éminents membres de la galaxie Yewwi Askan Wi n’en feraient point leur tête de gondole.

S’il ne l’était pas vraiment, toute cette armada politico-militaro-judiciaire ne serait pas braqué contre lui, contre sa personne.

S’il ne l’était pas, honnêtement monsieur versatile, vous n’alliez pas faire de lui votre fond de commerce pour en tirer des subsides dans les coursives des finances.

Votre titre mal libellé, tout comme d’ailleurs le texte argumentif est passé à côté de la plaque, complètement au ras des paquerettes.

Vous auriez pu avancer puisque que vous rafollez de symboles et de pédantisme, pousser votre raisonnement et l’orienter vers l’autre Icare, du film I… come Icare, du réalisateur français Henri Verneuil sorti à la fin de l’année 1979, que vous auriez visionné certainement du temps des flirts libertaires de jeunesse d’avec la gauche révolutionnaire sénégalaise et dans lequel on trouve de parfaites ressemblances avec votre Icare national. Comme celà contredirait votre titre, vous avait décidé sciemment de faire le mort.

Un procureur pas du tout convaincu des conclusions de la commission d’enquête de l’assassinat du Président américain John Fitzgerald Kennedy, décida de tout reprendre, muni de plein de pouvoirs pour faire toute la lumière sur le dossier.

Très vite, il va se trouver confronté à un bloc, la toute puissance machine administrative, coalition des intérêts des puissances politiques et financières qui la structurent et la contrôlent. Tout y passe. La dissimulation, la manipulation des acteurs politiques et de l’opinion, le conditionnement à la soumission par la peur exercée, l’impuissance du citoyen face à l’État. Le Procureur, s’étant trop rapproché de la ligne rouge, comme Icare, il s’est fait brûlé les ailes.

Vous pouviez donner un exemple plus rescent pour coller à l’actualité. La scène dont vous parlez dâte de 1985, il y’a 38 ans donc, OS n’avait que 11ans. Peu importe

Le duel Garry Kasparov jeune prodige challenger – le vieux et placide Anatoli Karpov sur le déclin, détenteur du titre mondial pendant 10 ans.

Malmené, sur le point de perdre le titre, le match, contre toute attente fut irrégulièrement arrêté et annulé pour éviter la raclée à Kaparov.

Malgré tous les changements de règlement apportés par la suite par la Fédération Internationale pour encore favoriser Kaparov et handicaper Kasparov, ce dernier le détrôna du titre. Mieux, il le battit au cours de trois challenges succéssifs, confirmant définitivement sa suprématie et son titre de plus grand maître de tous les temps.

Ici encore, votre analogie vous dessert dans cette course présidentielle où le pouvoir chancelle fait tout, use de tous les moyens au mépris de l’éthique et de la morale politiques pour ne pas croiser le fer avec un sérieux adversaire dans l’antichambre du triomphe.

La conclusion interrogative de votre torchon, veut habiller Macky Sall d’un costume taillé sur mesure de Kasparov et Ousmane Sonko d’une tenue kolkhozienne à la Karpov. C’est votre droit d’inverser les pôles dans votre imagination. Gare au échec et mat.

Le reste du fourre tout, un ramassis de platitudes que je laisserai au lecteur, le soin si l’ennui et les préjugés sur sa personnalité l’y disposeraient, d’y jeter son propre coup d’oeil.

Je retiens toutefois, entre autres sauts du coq à l’âne dans sa diatribe que “Macky a répondu au Giga meeting par un Terra meeting tidjanisé, Tivaounisé”, “La relation souterraine entre Macky Sall et Sonko est très bizarre”, Sonko est l’instrument de Ahmed Lo. Soit.Il poursuit, philosophe, “Dans cette affaire là Sonko a-t-il été le servant masqué du maître Macky Sall?”, “Et Sonko est-il le revers de la médaille Macky Sall ou est-il lui même la médaille ?” Comprenne qui pourra !

Et de terminer sa prêche, par cette condescente conclusion interro-négative “Mais il n’a jamais proposé de solutions pour changer le système parce qu’il n’en a pas les moyens. Qu’est-ce qu’il présente pour changer le système ? Apporter une nouvelle morale taymisto wahabite!”

Et patati, patata

Des insinuations sulfureuses, des affirmations gratuites, du réchauffé pourri que les grandes gueules de la coalition présidentielle rabâchaient

pendant des années sans succès ont fini de ranger dans les tirroirs. Même les jeunes répondeurs automatiques n’emploient plus sur les réseaux sociaux un langage aussi vile et stérile que le vôtre.

Et vous, monsieur ? Retournez-vous vos questions ! Qu’est-ce que vous avez fait au cours de votre longue existence de concret pour votre famille, pour Taïba Niassène, pour Kaolack, pour le Sénégal ?

Revisitez votre histoire et faites votre propre bilan dans le silence.

Qu’a fait le Front des Alliances Patriotiques (FAP) (cey, le patriotisme a bon dos !) votre parti depuis 23 ans ?

Qu’est-ce qui vous écarte du répentir,

vous gratte en fait, quand tout vous quitte, vous abandonne, vous éloigne de la résidence Ahmadyana, vous rapproche de votre tombe, au point que vous ne pouviez vous tenir tranquille sans vous trémousser, comme un kankourang rebelle.

Pour terminer, monsieur vous auriez pu bon musulman que vous prétendez être, simplement souhaiter prompte rétablissement au frère encore dans une situation inquiétante, geste de compassion, même feint, qui ne ferait qu’honorer et grandir votre personne, au lieu de vous emporter à tirer sur lui à tout bout de champ, même cloué sur son lit d’hôpital.